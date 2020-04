Liberazione, a Capannori la maratona video sul tema della memoria

Una maratona di nove video e documentari sul tema della Memoria che vedono protagonisti gli studenti delle scuole di Capannori. Inoltre un momento musicale che inizierà con l’esecuzione dell’Inno d’Italia. L’amministrazione Menesini celebrerà online, attraverso il proprio canale Youtube, il 25 aprile, 75esimo anniversario della Liberazione.

Nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, infatti, sabato non si svolgerà alcuna cerimonia pubblica. Sarà il sindaco Luca Menesini, alle 11, in rappresentanza di tutta la comunità, a deporre una corona alla chiesa di San Cristoforo a Lammari, dove si trova una lapide commemorativa dei cinque ragazzi fra i 9 e i 15 anni che il 27 aprile 1944 rimasero uccisi giocando con un ordigno bellico inesploso, mentre altri coetanei furono feriti.

“Offriamo ai cittadini una giornata di riscoperta della memoria della nostra comunità e di riflessione sui valori su cui è stata fondata l’Italia – spiega l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti – In un 75esimo anniversario molto particolare, in cui tutti noi dobbiamo rimanere a casa per l’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di rendere disponibili una serie di video che in questi anni sono stati realizzati, nell’ambito della vetrina scolastica del Comune, coinvolgendo gli studenti delle nostre scuole”.

“Si tratta di materiale dall’alto valore educativo, perché le ragazze e i ragazzi sono andati ad ascoltare e intervistare, con il supporto di studiosi locali, testimoni degli orrori della seconda guerra mondiale. Un prezioso patrimonio audiovisivo, questo, che rimarrà fruibile a tutti e che quindi diventa molto utile in un periodo come questo in cui la didattica viene svolta a distanza. Ringrazio il regista di tutti i video, Pier Dario Marzi, gli esperti, le scuole e le associazioni coinvolte per il fondamentale contributo alle opere. Un sentito ringraziamento va anche alla Filarmonica G. Puccini di Segromigno in Monte per essersi resa disponibile a suonare ‘a distanza’ e a tutte le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di queste iniziative”.

L’appuntamento promosso dal Comune di Capannori per il 75esimo anniversario della Liberazione vede la collaborazione di Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Provincia di Lucca, Anpi comitato provinciale di Lucca, cineforum Ezechiele 25,17, Filarmonica Puccini di Segrmomigno in Monte e Patto per la scuola.

Sul canale Youtube del Comune di Capannori alle 12 di sabato 25 aprile sarà pubblicato un momento musicale a cura della filarmonica. Saranno eseguiti l’Inno d’Italia, Il silenzio fuori ordinanza, l’lnno europeo e Auld Lang Syne.

Alle 14, sempre su Youtube, prenderà il via la maratona di video realizzati nell’ambito del progetto Ciak si gira a cura del cineforum Ezechiele 25,17 nell’ambito della vetrina scolastica in collaborazione con gli istituti comprensivi del Comune, l’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Lucca, Anpi Lucca e le associazioni del territorio. Questo il programma: alle 14 Don Aldo Mei, Il sacrificio di un uomo semplice (2012, durata: 14’); alle 14,30 Venti chili di grano nello zaino (2014, 33′); alle 15,15 Lenzuoli bianchi alle finestre (2014, 27’), alle 15,45 Cari amici lunatesi (2014, 33′); alle 16,30 Quella domenica non andai a messa (2015, 38’), alle 17,15 articolo 139 – I luoghi della Memoria del Comune di Capannori (2016, 27’); alle 17,45 Il professore partigiano (Il mondo di Carlo Del Bianco) (2017, 23’,22”); alle 18,15 L’allenatore errante (2017, 50′), alle 19,30 Come into my house (2019, 30’).

Alle 21 è poi consigliata la visione sul canale Youtube Storia e memoria del ‘900 del video 8 settembre 1943: L’ora delle scelte Pillole di Resistenza. Primo episodio (2020, 16’), a cura di Nicola Barbato dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Lucca.