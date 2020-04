Emergenza, Bartolomei (Lega): “Serve un intervento straordinario a favore di famiglie e imprese”

“E’ necessario un intervento straordinario a favore di famiglie e imprese, a Capannori siamo ancora a niente“. Così il capogruppo della Lega in consiglio comunale Salvadore Bartolomei interviene dopo la variazione di bilancio approvata lo scorso mercoledì (22 aprile).

“La variazione di bilancio è solo un piccolissimo passo verso una direzione che noi riteniamo obbligatoria – spiega Bartolomei -. Una significativa spending review con l’ obiettivo di destinare nuove risorse per l’emergenza economica causata dalla pandemia. Il programma politico di Luca Menesini per tanti aspetti non esiste più, come non sarebbe esistito più il nostro se avessimo vinto le elezioni. Qualsiasi progetto politico è oggi, drammaticamente ormai superato dagli eventi. Molti capitoli di spesa, considerati fino adesso necessari, dovrebbero essere rivisti e rimodulati al fine di consentire all’ente di poter essere di aiuto a famiglie, partite iva, commercio ed imprese. Questa è la nostra posizione questo è quanto proposto abbiamo proposto al consiglio comunale”.

“Non basta, e l’abbiamo sostenuto a chiare note, che l’amministrazione distribuisca sul territorio buoni pasto e mascherine acquistate da altri enti, serve anche un impegno economico diretto con risorse proprie, utilizzando il nostro bilancio – va avanti il capogruppo Lega -. Serve un’amministrazione comunale coraggiosa che sappia effettuare tagli sulle spese che riterrà non essenziali, che sappia sacrificare parte della propria visione politica in ragione di un evento (non preventivabile ) che ha sconvolto e sconvolgerà il nostro tessuto sociale ed economico. Questo è stato anche il filo conduttore di un ordine del giorno, che abbiamo già presentato e che abbiamo chiesto di votare ai colleghi di maggioranza, formalizzando inoltre una richiesta ben precisa. La costituzione di una commissione speciale bipartisan che si occupasse di cercare nuove risorse all’ interno del bilancio per ridurre la pressione fiscale e intervenire a sostegno delle famiglie”.

“Purtroppo l’ ordine del giorno è stato respinto lunedì dai consiglieri di centrosinistra ma non ci arrenderemo – conclude Bartolomei -. Sicuri di aver indicato la strada giusta e parzialmente rianimati dalle parole del sindaco, dell’assessore Carmassi e da alcuni consiglieri di maggioranza nell’ultimo consiglio di ieri. Parole che abbiamo interpretato come un’apertura verso la posizione delle minoranze, che fin da subito si sono dette disponibili a collaborare nella gestione di questa drammatica fase e che, almeno fino a ieri, non avevano ricevuto ancora risposta”.