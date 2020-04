Ricci (Fdi Capannori): “Un piano anche per il commercio ambulante”

Il Comune si occupi anche dei commercianti ambulanti. A chiederlo è Fratelli d’Italia Capannori con le parole del proprio rappresentante, Paolo Ricci.

“Dopo diverse segnalazioni pervenuteci da commercianti ambulanti – dice – chiediamo che venga fatto un progetto su base provinciale che possa permettere a queste categorie di tornare al lavoro il prima possibile”.

“Ricordiamo che l’ambulante – prosegue – è quella persona che si alza la mattina alle 05:30, gira varie zone della Regione, lavora anche sabato e domenica, nei mesi di luglio e di agosto, nei giorni di festa, paga ingenti quote per il suolo pubblico, quindi indubbiamente, come altre categorie, ha bisogno di certezze, di date sicure per poter ripartire e programmare il proprio lavoro”.

“Chiediamo pertanto al sindaco, nonchè presidente della Provincia, Luca Menesini che si prenda a cuore queste realtà – conclude Ricci – cercando di dare risposte veloci e soluzioni per far ripartire velocemente questa categoria di lavoratori, troppe volte dimenticate.