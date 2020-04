Smaltimento amianto, prorogata al 18 luglio la scadenza del bando

È stata prorogata al 18 luglio la scadenza del bando, inizialmente fissata per domani (25 aprile), per la richiesta di contributi per lo smaltimento dell’amianto nelle abitazioni private e nelle pertinenze. La proroga è dovuta allo slittamento delle procedure previsto da un decreto ministeriale per la gestione dell’emergenza coronavirus. Il contributo sarà riconosciuto nella misura del 60 per cento (al netto dell’Iva) delle spese previste per la rimozione e smaltimento dell’amianto fino a un massimo di mille euro ed è previsto per rimuovere e smaltire materiali e lastre di copertura di fabbricati; materiali che rivestono superfici e strutture applicati a spruzzo/cazzuola; rivestimenti isolanti di tubazioni e caldaie, canne fumarie, serbatoi; pannellature isolanti per pareti o soffitti. I bonus, per i quali il Comune mette complessivamente a disposizione 15 mila euro, saranno erogati ai cittadini in ordine cronologico in cui sono pervenute le domande, fino ad esaurimento dei fondi. Il contributo comunale non è cumulabile con altre agevolazioni pertanto il beneficiario non deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni siano essi europei, statali, regionali o di altra natura.

“Riteniamo molto utile questo incentivo perché promuove il corretto smaltimento dell’amianto e salvaguardia la salute delle persone dai noti danni che questo materiale può generare quando si deteriora – spiega l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro – Un sostegno concreto a tutti coloro che intendono sostenere dei lavori di bonifica dell’amianto nelle proprie abitazioni. Invito i cittadini, per quanto possibile in questa complessa fase di emergenza, a cogliere questa opportunità per migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo e la vita della nostra comunità. L’obiettivo dei prossimi anni è quello di proseguire nella collaborazione con la popolazione per realizzare una bonifica consistente dell’amianto ancora presente sul territorio”.

Le domande per accedere al contributo economico devono essere inoltrate al Comune di Capannori, Settore ‘Servizi alla Città’ in ufficio ‘Pianificazione Urbanistica e Politiche Ambientali’ utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata al bando e dovranno pervenire entro il 18 luglio compreso. Gli interessati potranno far pervenire le istanze a mezzo servizio postale ordinario, tramite Pec o inviando il modulo di richiesta al protocollo del Comune all’indirizzo fax.protocollo@comune.capannori.lu.it. Per l’ammissibilità delle istanze farà fede la data di ingresso del protocollo. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0583 428353 o scrivere a ecologia@comune.capannori.lu.it.