Variazione di bilancio a Capannori, Scannerini (Fi): “250mila euro sono qualcosa, ma non abbastanza”

“250 mila euro sono senza dubbio qualcosa, ma non di certo abbastanza“. Così il capogruppo di Forza Italia Matteo Scannerini commenta i provvedimenti varati nel corso del consiglio comunale di Capannori lo scorso mercoledì (22 aprile) che ha visto l’opposizione astenersi dal voto sulla variazione del bilancio.

“Abbiamo 80 mila euro, ricavati dalla ‘riduzione dei capitoli di spesa per eventi’, e altri 60 mila che derivano dalla ‘riduzione capitoli del trasporto scolastico’. Queste risorse sono quindi stanziate per inerzia – spiega il capogruppo -. E’ chiaro che in una situazione del genere il concerto del Primo maggio non ci sarà. E’ altrettanto chiara la relazione scuola chiusa e trasporti fermi. Di conseguenza sembra ovvio ridestinare tali fondi ad altro. Abbiamo poi 90 mila euro derivanti dallo ‘slittamento dei mutui a gestione Mef’ e gli ultimi 20 mila da un non meglio specificato punto denominato ‘riduzione dei capitoli di spesa utenze’. Non c’è nessuna grande manovra e nessuna revisione degli stanziamenti. Non c’è un piano vero e proprio, a lungo termine, di sostegno alle imprese alle famiglie e al tessuto commerciale. Un ridimensionamento dei costi di gestione dell’ente e delle spese legate alle consulenze esterne”.

“Le nostre proposte sono state bocciate – va avanti Scannerini -. Il nostro odg, presentato lunedì scorso, stralciato. Niente commissione congiunta che possa svolgere una funzione, tanto auspicata di sintesi collaborativa fra maggioranza e opposizione, che vagli tutte le criticità che si manifesteranno, causa crisi economica covid19, sul nostro territorio e che analizzi gli atti della giunta emanati in questa chiave. Niente sgravi importanti sulle bollette. Nonostante tutto, per senso di responsabilità, rincuorati da nuove parole di apertura ed auspici di confronti futuri da parte del sindaco e dell’assessore al bilancio, e per non opporci a questa seppur minima destinazione di risorse, non abbiamo votato contro. Come Forza Italia, assieme ai colleghi dell’opposizione, ci siamo unitariamente astenuti sulla variazione di bilancio numero 54. Ribadiamo però che bisogna fare di più. E’ impensabile credere di poter gestire il comune così come due mesi fa. Lo stato delle cose è cambiato. Serve una spending review generale”.