Capannori, più suolo pubblico senza burocrazia per le attività

Più spazio per il suolo pubblico di bar, ristoranti e pasticcerie e senza burocrazia. Lo concederà il Comune di Capannori nella fase di riapertura delle attività.

“A Capannori – dice il sindaco Luca Menesini – daremo più spazio pubblico e lo daremo gratuitamente ai bar, ai ristoranti e alle pasticcerie, quando potranno riaprire. In questo modo potranno mettere più tavolini e riuscire a garantire la distanza di sicurezza di 2 metri. L’arrivo della bella stagione va sfruttato”.

“Nel frattempo che aspettiamo di vedere come si evolve la situazione a livello nazionale – dice ancora – noi stiamo lavorando per essere pronti a dare il massimo sostegno alle attività quando riapriranno. Anzitutto, semplificando ogni procedura. Sei un bar, un ristorante o una pasticceria e vuoi più spazio fuori per mettere i tavoli così puoi rispettare le distanze di sicurezza e non ridurre troppo il numero dei clienti? Potrai farlo velocemente, senza dover aspettare l’autorizzazione: basterà mandare una comunicazione scritta al Suap”.

“Se il terreno è privato – prosegue – potrai farlo senza che il Comune ti richieda alcun standard aggiuntivo, come ad esempio servizi igienici e parcheggio. Si tratta di una bella semplificazione e della possibilità di avere più spazio per l’attività senza pagare un centesimo. Lo facciamo per aiutare la ripresa di questo settore duramente colpito”.

“Accanto a questo – conclude Menesini – stiamo studiando altre misure che riguarderanno più ampiamente tutte le attività (quelle in difficoltà) la cui chiusura si sta prorogando. Come amministrazione ci siamo, non lasceremo indietro nessuno. Siamo al lavoro per questo”