Riprende con modalità a distanza, dopo l’interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, la rassegna Il territorio racconta promossa dall’amministrazione comunale di Capannori per valorizzare gli autori locali. Quattro i libri che saranno presentati nel mese di maggio attraverso videoconferenze che i cittadini potranno seguire sul canale YouTube del Comune.

“Ci sembra importante portare avanti, sebbene con modalità diverse, le iniziative culturali che avevamo programmato prima dell’emergenza Coronavirus – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. In questo caso, da una parte, possiamo continuare a valorizzare e far conoscere i talenti letterari del nostro territorio che è l’obiettivo della rassegna Il territorio racconta e, dall’altra, offrire ai cittadini l’opportunità di conoscere altri nuovi e interessanti libri e i loro autori utilizzando semplicemente un pc o un tablet senza spostarsi da casa. Le videoconferenze saranno registrate e visionabili sul canale YouTube del Comune in qualsiasi momento e questo costituisce un ulteriore elemento di valorizzazione per gli scrittori del territorio. Ringrazio gli autori che si sono resi disponibili ad aderire a questa iniziativa”.

Il primo appuntamento in videoconferenza è in programma giovedì (7 maggio) alle 19 con la presentazione del libro Capraia Akbar di Giovanni Neri (Ctl). Si proseguirà giovedì (14 maggio) alle 21 con la presentazione di Mille sogni, mille tramonti di Giulia Giovacchini. Giovedì (21 maggio) alle 17 sarà presentato il libro Ismail e il grande coccodrillo del mare (Euno Edizioni) di Costanza Savini con prefazione di Giovanni Discolo, mentre l’ultima videoconferenza che prevede la presentazione del libro Più o meno trenta di Alessia Verdi (Pacini Fazzi Editore) si terrà giovedì (28 maggio) alle 21.