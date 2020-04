A Capannori mascherine a domicilio per over 70 e persone con gravi patologie

Da lunedì (4 maggio) l’amministrazione comunale di Capannori inizierà a distribuire a domicilio mascherine a tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e gli 80 anni, che sono circa 4mila, e alle persone con gravi patologie o difficoltà.

Prosegue quindi questo importante servizio – dopo che nei giorni scorsi sono già state recapitate 34mila mascherine ai cittadini over 80 e a coloro che sono afflitti da patologie o si trovano in condizioni problematiche – a sostegno delle persone più fragili evitando che queste debbano uscire di casa per procurarsi il dispositivo di sicurezza.

“Proprio oggi sono arrivate dalla Regione Toscana, su nostra richiesta, altre 18 mila mascherine e stiamo lavorando affinchè la loro distribuzione a domicilio ai cittadini tra i 70 e gli 80 anni e alle persone con gravi patologie o difficoltà, possa prendere il via dall’inizio della prossima settimana – spiega l’assessore alla protezione civile Davide Del Carlo -. Si tratta di un secondo giro di distribuzione dopo quello effettuato in questa settimana a favore degli over 80 e di coloro che presentano patologie gravi o che per vari comprovati motivi hanno problemi a procurarsele autonomamente”.

“L’obiettivo – prosegue – è garantire questi importanti dispositivi di sicurezza ai cittadini più anziani e a coloro che sono più fragili senza che questi debbano uscire di casa per reperirle. Nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus l’utilizzo della mascherina, divenuto obbligatorio, diventerà ancora più importante per la protezione dal contagio ed è importante che tutti le abbiano facilmente a disposizione e che le utilizzino ogni volta che escono di casa. Naturalmente è necessario continuare anche a mantenere la distanza sociale di sicurezza, che è di 1,8 metri e a seguire le norme igienico sanitarie. Ringraziamo la Regione per questa importante fornitura e i volontari della protezione civile che effettuano il servizio di consegna a domicilio”.

Le persone che soffrono di gravi patologie e hanno difficoltà devono richiedere la consegna a domicilio delle mascherine al centro operativo comunale di protezione civile telefonando al numero 0583428661 attivo dalle 8 alle 20 di tutti i giorni, sabato e festivi compresi o tramite email scrivendo all’indirizzo protezione.civile @comune.capannori.lu.it.