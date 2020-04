Montecarlo, via al bando per i contributi per gli affitti

Da oggi (30 aprile) e fino al 20 maggio prossimo al Comune di Montecarlo è possibile presentare domanda per ottenere il sostegno al pagamento del canone di locazione.

Potranno ottenere il contributo straordinario, finanziato dalla Regione e fino a esaurimento fondi, i cittadini residenti a Montecarlo titolari di un regolare contratto di affitto per uso abitativo con un Ise non superiore a 28.684,36 euro per il 2019 e che dimostrino nel 2020 una diminuzione, a causa dell’emergenza Covid-19, del reddito del nucleo familiare superiore al 30 per cento rispetto alla corrispondente mensilità dell’anno scorso.

Il contributo, che è escluso per coloro che hanno un alloggio di proprietà (o in usufrutto, uso o altro diritto) nell’ambito dei 50 chilometri dal territorio comunale e per coloro che sono assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è pari al 50 per cento del canone di locazione fino a un limite di 250 euro al mese per un massimo di tre mensilità a partire da aprile. Il contributo sarà rinnovato mensilmente e fino a giugno (salvo ulteriori proroghe) solo se permarranno i requisiti originari per la richiesta.

Il modulo per la domanda può essere scaricato nella sezione news-avvisi del sito del comune www.comune.montecarlo.lu.it. La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, insieme a copia del documento di identità, dovrà poi essere consegnata agli uffici comunali, previo appuntamento telefonando al numero 0583.229735 – 0583.229741 o inviata tramite mail all’indirizzo assistentesociale@comune.montecarlo.lu.it.

Per la consegna si potrà inviare per posta una raccomandata con ricevuta di ritorno, per cui farà fede il timbro postale, da indirizzare a Comune di Montecarlo, via Roma , con indicazione sulla busta della dicitura domanda assegnazione contributo a sostegno del canone di locazione – Covid-19. E’ anche possibile firmare e scansionare o fotografare in modo leggibile il modulo compilato ed inviarlo in formato Pdf o Jpeg tramite Pec all’indirizzo comune.montecarlo@postacert.toscana.it.

Il Comune di Montecarlo, dopo aver esaminato le domande, approverà la graduatoria entro 30 giorni dalla scadenza, dividendo gli aventi diritto in due fasce sulla base dell’Ise: fino a 13.338,26 euro per la fascia A e oltre ma entro i € 28.684,36 euro per la fascia B. In caso di parità dei valori Ise verrà data precedenza a coloro che hanno famiglie più numerose o con bambini più piccoli e a chi ha in famiglia persone con invalidità o disabilità certificate. Saranno finanziate le richieste fino al limite dell’importo erogato per il bando dalla Regione Toscana.

“Un’essenziale misura – afferma l’assessore alle politiche sociali Simona Pieretti – per aiutare i cittadini che hanno visto il loro reddito notevolmente diminuito, in seguito all’emergenza covid19. Un provvedimento, straordinario finanziato della Regione Toscana che si aggiunge ai contributi annualmente stanziati dal nostro Comune. L’amministrazione comunale, in questo particolare momento vuole far sentire la propria vicinanza a tutti i cittadini Montecarlesi, in particolar modo a quelli che hanno subito le maggiori conseguenze di questa situazione, e cercherà in ogni modo di sostenerli con tutte le risorse possibili”.