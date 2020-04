Possibili disagi a Montecarlo per il ciclo di flussaggi sulla rete idrica di Acque Spa

Acque SpA comunica che, a partire dalla prossima settimana, verrà effettuato il periodico ciclo di flussaggi sulla rete idrica del comune di Montecarlo per prevenire fenomeni di torbidità nell’acqua erogata. Nelle diverse zone che giorno per giorno saranno interessate dai lavori si verificheranno cali di pressione e possibili brevi interruzioni idriche, accompagnate da temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua.

Il ciclo di flussaggi proseguirà per tutto il mese di maggio. Acque SpA comunicherà settimanalmente le zone di volta in volta coinvolte.

L’intervento procederà secondo il seguente calendario. Lunedì (4 maggio) dalle 8 alle 17 nelle vie di Bilucio, dei Centi, del Tredici, della Resistenza, di Mazzone, Micheloni, San Giuseppe, Traversa Marginone e Romana (nel tratto compreso tra il Turchetto e Carbonata). Martedì (5 maggio) dalle 8 alle 14: nelle vie di Mazzone, Poggio Baldino I, Poggio Baldino II e Poltroniera; dale 8 alle 16: nelle vie del Molinetto di Colmata, di San Piero e in località Luciani. Mercoledì (6 maggio) dalle 8 alle 17: nelle vie di Mazzone, San Giuseppe, Poltroniera, Traversa Marginone, Romana + 5 Traverse (in località Gossi) e nelle località Gossi e Carbonata. Giovedì (7 maggio) dalle 8 alle 17: nelle vie Bulleri, del Forrone, del Marginone, della Contea, Rio Pastino e Mammianese Sud (in località San Salvatore). Lunedì 11 maggio dalle 8 alle 17 a San Salvatore.

Allo scopo di limitare eventuali disagi, Acque SpA suggerisce agli utenti di fare una piccola scorta d’acqua nelle ore precedenti: quanto basta per le necessità domestiche durante le ore dell’intervento; ove presenti, escludere temporaneamente i depositi e le autoclavi: una misura preventiva per evitare che, al ripristino dell’erogazione, possano introdursi dentro l’impianto eventuali residui collegati alla torbidità; non azionare lavatrici e lavastoviglie fino a quando l’acqua non sarà tornata limpida; in caso di torbidità, ove possibile, far scorrere un piccolo quantitativo d’acqua dal punto di erogazione più vicino al contatore, per un più rapido ritorno ad un’acqua limpida.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800.983389.