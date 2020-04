Riapre al pubblico il cimitero comunale di Montecarlo

Lunedì prossimo (4 maggio) il cimitero comunale di Montecarlo sarà riaperto al pubblico secondo gli orari vigenti e pubblicati all’esterno dello stesso (periodo estivo dalle 8 alle 19 – periodo invernale dalle 9 alle 16,30).

Il cimitero era stato chiuso oltre un mese fa, nell’ambito delle misure messe in atto a livello locale per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da covid-19 e per ribadire la necessità di rimanere presso il proprio domicilio.

La diminuzione della curva dei contagi a livello nazionale ed il numero contenuto e stabile dei soggetti risultati positivi al covid-19 sul territorio comunale, hanno indotto l’amministrazione comunale a decidere per la sua riapertura, nel rispetto di alcune precauzioni.

L’accesso sarà infatti consentito a tutte le persone munite di mascherina e di guanti; dovrà inoltre essere rispettato il divieto di assembramento sia all’esterno che all’interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Già da oggi (30 aprile) l’arciconfraternita di Misericordia di Montecarlo, concessionaria della gestione del cimitero comunale, è stata incaricata di provvedere alla risistemazione dell’area cimiteriale.