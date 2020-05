Altopascio, entro il 20 maggio le richieste per i contributi affitto

È aperto fino al 20 maggio il bando, rivolto ai cittadini altopascesi che si trovano in difficoltà economica a causa del coronavirus, attraverso cui presentare domanda per ottenere un contributo straordinario per il pagamento dell’affitto. L’amministrazione D’Ambrosio, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, ha infatti definito il bando, che rimarrà aperto fino a mercoledì 20 maggio, destinato specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza sanitaria nazionale abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Il contributo corrisponde alle mensilità di aprile, maggio e giugno e sarà corrisposto mensilmente se permangono le condizioni di accesso. Sarà calcolato sulla base del 50% del canone di affitto e comunque fino a un massimo di 250 euro.

Per facilitare le operazioni, l’amministrazione comunale ha attivato un portale che consente ai cittadini di presentare la domanda direttamente online, cliccando qui. Inoltre, per essere ancora più di aiuto alle persone, è stato creato un video-tutorial, nel quale l’assessore al sociale, Ilaria Sorini, guida i cittadini nella compilazione della domanda, facendo vedere passo dopo passo cosa scrivere nei vari campi e dove trovare le varie informazioni.

“In un momento in cui dobbiamo stare distanti e non è possibile vedersi di persona – commenta l’assessore Sorini -, abbiamo pensato di creare una cosa semplice e intuitiva che crei comunque un filo di collegamento con le persone. Quella del contributo per l’affitto è una misura molto significativa e molto attesa, con la quale intendiamo sostenere le famiglie che hanno perso il lavoro o che comunque hanno visto calare il reddito a causa dell’emergenza epidemiologica. La casa è un diritto, compito di un’amministrazione pubblica è quello di garantire questo diritto e supportare chi si trova in difficoltà. Per facilitare le operazioni e consentire ai cittadini di presentare la domanda in modo agile, abbiamo creato una piattaforma online direttamente sul sito istituzionale del Comune di Altopascio. Si tratta di una procedura guidata: al cittadino è richiesto di compilare i vari campi indicati. A giorni, inoltre, erogheremo anche il contributo affitto 2019 e definiremo le altre misure pensate e costruite per la comunità per rispondere in modo forte e strutturato agli effetti economici del coronavirus. Misure che andranno a supporto sia delle famiglie sia dei settori maggiormente colpiti da questa situazione”.

Requisiti. Tra i requisiti per presentare la domanda c’è quello di avere un Ise (indicatore della situazione economica) non superiore a 28.684,36 euro per l’anno 2019. Per coloro che non sono in possesso dell’attestazione Ise 2019 viene consentita l’indicazione del valore simulato calcolato tramite il portale Inps al seguente link: https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimHome.aspx (il valore da tenere in considerazione è quello come indicato nella figura esemplificativa: clicca qui). Altro requisito è quello di avere una diminuzione del reddito del nucleo familiare di almeno il 30 per cento per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente, ad esempio un minor orario di lavoro e cassa integrazione, sia a redditi da lavoro autonomo con particolare riferimento alle categorie Ateco la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo, sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia. Altri requisiti sono la residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo, la titolarità di un regolare contratto di affitto e l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, situato a distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal comune.

Il termine ultimo per presentare la domanda è mercoledì 20 maggio 2020. Per presentare la domanda occorre utilizzare unicamente il modello online predisposto dal Comune di Altopascio (clicca qui).

Per informazioni e supporto: Settore Servizi al Cittadino, 0583.216353 – 216907 (dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,30).

Per guardare il video-tutorial dell’assessore Ilaria Sorini: (clicca qui).