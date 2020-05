Fdi Capannori: “Ristoranti, serve il blocco di Tosap e Tari”

Blocco di Tosap e Tari e delle tariffe comunali per il rilancio della ristorazione. Fratelli d’Italia di Capannori presenta le sue proposte per il rilancio del settore nella fase 2. Non senza fare polemiche con la maggioranza.

“Che la politica, spesso – si legge in una nota -, segua un racconto finalizzato a ricercare visibilità e consensi, riteniamo essere legittimo e peraltro ovvio, ma se il racconto è privo di contenuti o di proposte attuative rimane sterile, ed evidenzia soprattutto il lato negativo della politica. Di questo vogliamo parlare essendo venuti a conoscenza attraverso i social che il sindaco Menesini, al tavolo dei ristoratori, ha deciso di concedere loro l’ampliamento del suolo pubblico, a titolo gratuito, per la somministrazione di alimenti e bevande. Orbene al sindaco chiediamo che il racconto sia concreto, poiché dobbiamo far rilevare come l’ampliamento a titolo gratuito del suolo pubblico non è applicabile se non in piccolissima misura, quindi ininfluente per il mondo della ristorazione, poiché il suolo pubblico dove insistono ristoranti con tavoli all’aperto non c’è. Sono tre/quattro in tutto il territorio”.

“Rimane interessante – aggiunge Fdi – che venga ridotto il tempo e, ci auguriamo, pure la procedura, per l’ampliamento di spazi privati per la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto. Cogliamo l’occasione di questo chiarimento per proporre alcune ipotesi di rilancio del settore pubblici esercizi, le pizzerie e le strutture ricettive, alberghiere extra, che risultano essere gli ambiti maggiormente penalizzati da questa pandemia e che saranno gli ultimi a ripartire assieme ai servizi alla persona”.

A questo punto Fdi propone il “blocco Cosap e della imposta di pubblicità non fino al 30 settembre, ma al 31 dicembre prossimo, favorendo piani pubblicitari mirati degli operatori e loro associazioni”. Proposto anche il blocco del pagamento della Tari e assunzione onere a carico del Comune, non solo per la parte fissa”. Fdi chiede anche di “contribuire con una somma fissa, forfettaria, dal bilancio comunale, per la parziale copertura delle spese di riapertura, relative alla sanificazione degli ambienti e tutto ciò che verrà indicato dai protocolli di sicurezza” e il “blocco degli affitti dei luoghi di bar e ristorazione i cui immobili sono di proprietà comunale sino al 31 dicembre”.

Secondo Fdi, per i ristoranti, è necessario anche “elaborare un piano di dineing bond cofinanziato dal Comune che permetta ai cittadini e ai turisti di prenotare on-line nel proprio ristorante preferito, pagando alla prenotazione e non dopo cena, ma avendo per questo uno sconto. Per tutte le strutture ricettive (agriturismi, Bb; Hotel, affittacamere, case vacanza, ostelli) – aggiunge Fdi – elaborare un piano di holiday facilities coupon, sulla falsa riga del precedente, sempre cofinanziato dal Comune, che permetta ai turisti italiani o stranieri di prenotare sin da adesso la propria vacanza, weekend o pernottamento e pagando quanto richiesto , con sconto, sapendo che la struttura verrà utilizzata in seguito, anche il prossimo anno. Queste due azioni, per ristorazione e strutture ricettive permetterebbe alle aziende di incamerare sin da subito denaro fresco, utile per le necessità della ripartenza, momento per loro delicatissimo e pieno di incertezze”.

“Per il turismo in genere, oltre quello che Governo e Regione determineranno, con la riapertura delle strutture – prosegue la nota -, siamo consapevoli delle oggettive difficoltà a cui andranno incontro tutti gli operatori, per la mancanza del turismo straniero e non comprendendo quale sarà l’atteggiamento degli italiani. Quasi certamente, quindi, la stagione estiva prossima non sarà come le precedenti, pertanto chiediamo alla Amministrazione Menesini di predisporre con gli operatori del settore, le loro Associazioni, le Agenzie di Viaggio e qualche tour operator che svolge incoming, un organico progetto di marketing per il periodo winter ( da settembre p.v. a marzo 2021) entro il quale inserire, oltre a tariffe fisse e promozionali, iniziative appetibili per turisti italiani e stranieri, sia per gruppi(per hotel) sia per singoli (extra alberghiero). Le produzioni tipiche della nostra terra (vendemmia e raccolta delle olive, corsi di cucina tipica), le festività Natalizie, il carnevale, i fiori della primavera (camelia, ecc), i viaggi da programmare verso le mete più prestigiose della Toscana, le visite ai musei, sono alcune delle azioni da elaborare all’interno del progetto. Fratelli d’Italia Capannori ancora una volta ha ritenuto opportuno farsi carico delle problematiche legate a queste categorie disagiate, proponendo soluzioni concrete che ci auguriamo possano essere valutate e considerate dall’amministrazione comunale”.