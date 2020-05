Porcari, gli Alpini donano un ventilatore polmonare alla Asl

Venerdì scorso (1 maggio) il gruppo Alpini di Porcari con il capogruppo Adolfo Baldacci e il consigliere Luciano Giannini, nella sala del consiglio comunale ha consegnato al direttore di zona distretto Piana di Lucca dell’Asl Toscana nord ovest Luigi Rossi un ventilatore polmonare non invasivo per adulti e bambini. Alla donazione del macchinario era presente anche sindaco Leonardo Fornaciari.

“Personalmente come sindaco – ha evidenziato il primo cittadino di Porcari – rimango sempre più colpito dalle manifestazioni spontanee che nascono nella nostra comunità. Ci sono gesti che riempiono il cuore e gli alpini di Porcari ne hanno dato un’ulteriore dimostrazione. Questa donazione porta tutti noi a riflettere sul senso vero della parola lavoro. In questi mesi medici, infermieri volontari sono stati travolti da un evento senza precedenti. Hanno onorato per noi tutti il senso vero della parola Lavoro. Gli Alpini hanno colto nel segno e onorato la festa del primo maggio al meglio dandogli un senso profondo e attuale. Dobbiamo prendere ad esempio la loro abnegazione, passione, coinvolgimento che va oltre il prevedibile”.