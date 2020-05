Ascit, centri di raccolta aperti su appuntamento

Prosegue l’attenzione di Ascit nel mettere in campo tutte le strategie opportune per garantire i servizi nel pieno rispetto delle norme sanitarie, indispensabili per far fronte al momento critico che stiamo attraversando. Mentre la raccolta porta a porta continua regolarmente, grazie ad alcuni accorgimenti adottati dal personale operativo e alla collaborazione degli utenti, altre attività vengono ripristinate con modalità studiate ad hoc.

Dopo una momentanea chiusura legata all’emergenza da Covid-19 infatti, a partire da giovedì (7 maggio) Ascit riaprirà su appuntamento i centri di raccolta di Lammari e Colle di Compito, consentendone l’accesso agli utenti che risiedono in tutti i Comuni serviti. Da sabato (9 maggio) sarà riaperto su appuntamento anche il Cdr di Piegaio per i soli utenti del Comune di Pescaglia.

È questa la novità che avverrà con alcune limitazioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività in totale sicurezza.

I cittadini potranno infatti usufruire delle isole ecologiche solo previo appuntamento, da richiedere telefonicamente contattando il numero 0583.429356: dalle 9 alle 12, dal lunedì al sabato, un addetto Ascit fornirà all’utente le indicazioni necessarie per il corretto espletamento del conferimento. Potrà presentarsi presso il centro di raccolta con il mezzo privato il solo conducente di autovettura munito di bolletta (documento che ne permetterà l’identificazione assieme ad un documento di identità) e sarà consentito l’accesso ad un solo utente per volta, al fine di evitare assembramenti. Ogni utenza potrà conferire, nell’arco di un mese, una sola volta gli sfalci o potature e una sola volta altre tipologie di rifiuto.

Ricordiamo che lo scarico di sfalci e potature da parte delle ditte è attualmente attivo su appuntamento e con formulario all’isola ecologica Salanetti 1. Sono sempre rimasti attivi i servizi di ritiro a domicilio su appuntamento di rifiuti ingombranti (compresi elettrodomestici e legno) telefonando al numero 800.146219 (con mail urp@ascit.it).

Restano comunque ferme tutte le disposizioni in materia di sicurezza disciplinate dal governo: l’accesso sarà quindi consentito esclusivamente a chi si presenterà indossando mascherina e rispettando le regole di distanziamento sociale.

Sostituzione contenitori

Gli utenti che hanno necessità di sostituire un contenitore per la raccolta porta a porta o vorranno richiederne uno per la raccolta del verde, potranno prenotare il ritiro a partire dal 7 maggio, su appuntamento, chiamando il numero verde 800.942951 (con mail urp@ascit.it).

Pratiche urgenti Tari

Chi invece avesse bisogno di sbrigare pratiche urgenti relative al pagamento della Tari, a partire dal 7 maggio potrà richiedere un appuntamento contattando il numero 800.146219 nei seguenti orari: la mattina, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14; il pomeriggio, il lunedì dalle 15 alle 17, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18.