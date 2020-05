Capannori, donati 80 dispositivi elettronici agli studenti per seguire le lezioni

Sono oltre 80 i computer e i tablet consegnati agli alunni delle scuole capannoresi grazie all’iniziativa Dona un computer agli studenti promossa dall’amministrazione Menesini per dare a tutti coloro che studiano la possibilità di accedere alla didattica a distanza in questo periodo di emergenza nazionale legato al Coronavirus. Gli strumenti informatici sono stati donati o prestati da aziende, attività, associazioni e singoli cittadini del territorio e, in parte, forniti dalla Regione Toscana e sono stati poi distribuiti dal centro comunale di protezione civile alle famiglie sprovviste di questi strumenti e impossibilitate a dotarsene seguendo le indicazioni fornite dalle scuole. Il centro comunale di protezione civile ha anche consegnato le apparecchiature informatiche recuperate e in parte acquistate dagli istituti scolastici. Tutti gli strumenti prima di essere consegnati sono stati visionati e configurati dai volontari dell’associazione Hacking Labs.

L’iniziativa sarà potenziata grazie alla raccolta fondi realizzata dal Comune a favore della didattica, grazie alla quale finora sono stati raccolti 10 mila euro che saranno destinati proprio all’acquisto di strumenti informatici da mettere a disposizione degli studenti che ne sono ancora sprovvisti, sempre in raccordo con le scuole.

“Avere a disposizione un computer o un tablet è divenuto indispensabile in questa fase in cui la didattica viene fatta a distanza – spiega l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti– . Per questo motivo oltre all’iniziativa Dona un computer agli studenti, che ha avuto riscontri molto positivi, abbiamo avviato una raccolta fondi per acquistare strumenti informatici e mettere così in condizione il maggior numero possibile di studenti di seguire le lezioni da casa senza problemi in modo che tutti abbiano le stesse possibilità. Ringraziamo per la generosità e la sensibilità le aziende,le attività, le associazioni e i singoli cittadini che hanno donato o messo a disposizione queste strumentazioni insieme a coloro che hanno fatto una donazione in denaro. Un grazie anche alla Regione Toscana per la fornitura che ci ha fatto pervenire, ai volontari della protezione civile e ai volontari di Hacking Labs”

Le imprese, le attività, le associazioni e i cittadini che volessero donare o dare in comodato d’uso alle famiglie i loro computer o tablet, devono scrivere a scuola@comune.capannori.lu.it indicando i dati e un recapito telefonico. Saranno poi ricontattati.