Isole ecologiche deserte, Scannerini (FI): “Potenziare il servizio di prenotazione”

“Chiudere le isole ecologiche nella prima fase è stata scelta giusta. Le situazioni di assembramento che si creavano erano senza dubbio pericolose. In questi due mesi però, il tempo per riorganizzare il servizio in previsione delle riaperture controllate c’era. E invece siamo qui con numerosi capannoresi, oramai educati e sensibilizzati alle norme igienico sanitarie e di distanziamento sociale, che non si recano più di persona ai punti di raccolta dei rifiuti, ma cercano di prendere appuntamento per la consegna di questi ultimi“.

Così Matteo Scannerini, capogruppo Forza Italia in consiglio comunale a Capannori che critica l’organizzazione dell’amministrazione: “Il punto – spiega Scannerini – è che non riescono a prendere la linea. Con il lockdown molte persone hanno approfittato di queste settimane per fare ‘pulizia’. Assieme a questo ci sono anche coloro i quali, per le attività che svolgono, hanno fisiologicamente bisogno di tale servizio”.

“Sarebbe quindi opportuno – conclude – potenziare il servizio di call center. Le persone non chiedono di essere immediatamente ricevute. Comprendono i disagi dovuti all’emergenza. Ma almeno ad una risposta o ad un appuntamento tempestivo, visto che le tasse le pagano, vi hanno diritto”.