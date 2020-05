Amiamo Montecarlo: “Si apre discussione sulla Ztl”

Aprire un confronto sulla Ztl a Montecarlo. Lo chiede il gruppo Amiamo Montecarlo dopo l’installazione nei giorni di lockdown è stata istallata la videocamera per la Ztl all’ingresso del centro storico, anche se al momento, non è ancora attiva.

I consiglieri di minoranza del gruppo Amiamo Montecarlo, nel ringraziare il sindaco Carrara della puntuale informazione sulla situazione dell’emergenza sul Covid-19, si mettono a disposizione per un confronto costruttivo e propositivo al fine di valutare le esigenze di tutta la cittadinanza montecarlese e non soltanto di pochi prescelti, in merito alla Ztl, e chiedono che sia fatto quanto prima il punto della situazione sul regolamento parcheggi e circolazione del centro storico di cui si parla da molti anni.

“Auspichiamo un reale confronto sui parcheggi per i residenti, sui permessi per la Ztl (dai commercianti ai disabili ai residenti del comune) e sui permessi per i locali di Via Roma, prima dell’attivazione effettiva del varco – dichiara Simona Alfani, capogruppo di Amiamo Montecarlo -. In questo momento di forte crisi economica dovuta all’emergenza Coronavirus infatti riteniamo sia essenziale supportare le imprese economiche del nostro territorio, agevolandole fiscalmente e burocraticamente laddove possibile, ma riteniamo altresì importante non privilegiare alcune attività a scapito di altre oppure creando disagi, o addirittura situazioni di rischio, per la cittadinanza”.