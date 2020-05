Pd di Capannori: “Si riorganizzi la sanità sul territorio”

Ripensare la sanità alla luce dell’emergenza del coronvirus. A chiederlo al sindaco di Capannori, Luca Menesini, sono il segretario Pd di Capannori Antonio Bertolucci e il capogruppo in consiglio comunale Guido Angelini.

In questi mesi di emergenza per il coronavirus tutti noi abbiamo avuto modo di riflettere sull’importanza del servizio sanitario pubblico per tutti.

“Abbiamo avuto modo di capire – si spiega in una nota – come le risorse investite nella sanità non siano inopportunamente sottratte ad altri settori, ma anzi come siano strategiche per la vita delle comunità in tutta l’Italia. Se analizziamo la situazione nell’ambito ristretto del nostro territorio, non possiamo non rilevare che anche da noi il sistema sanitario è stato colto alla sprovvista dalla pandemia del virus, anche se ha saputo riorganizzarsi in breve tempo ed è riuscito a far fronte alle esigenze più impellenti riducendo al minimo le inefficienze e colmando le lacune più profonde, salvando la vita a tante persone. Prova ne è che in poco tempo sono stati allestiti nuovi posti letti di terapia intensiva al Campo di Marte ed attivati servizi territoriali che hanno permesso di intervenire almeno nelle situazioni più disperate”.

“Da questa esperienza, dovremmo trarre le indicazioni per una sanità futura che non si faccia trovare nuovamente impreparata di fronte al ripetersi di eventi imprevisti e gravi come questo. Abbiamo visto come l’ospedale da solo non possa rispondere a tutte le esigenze di cura di una comunità ma che occorra invece realizzare una rete di servizi territoriali coinvolgendo i medici di medicina generale, per garantire un livello di assistenza adeguato a tutti i cittadini. Per questo crediamo sia importante la realizzazione di residenze sanitarie intermedie capaci in ogni momento di accettare pazienti dimessi dall’ospedale ma non ancora pronti a rientrare nelle proprie case”.

“Riteniamo fondamentale – aggiungono – creare e rafforzare gli ospedali di comunità in maniera diffusa sul territorio, dotando i centri territoriali di attrezzature e specialisti in grado di dare risposte ai bisogni sanitari delle comunità interessate. Abbiamo visto come durante questa emergenza, ma non solo, le associazioni di volontariato socio sanitario abbiano svolto un ruolo fondamentale per colmare la distanza tra il sistema sanità ed i cittadini, riuscendo a dare risposte e contribuendo in maniera significativa ad alleviare i disagi della popolazione”.

In relazioni a queste considerazioni il Partito Democratico di Capannori esprime ancora una volta il “suo sentito e profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario, ai medici di famiglia, ai volontari delle associazioni che si sono prodigati per ridurre al minimo le sofferenze e le difficoltà delle persone colpite direttamente o indirettamente dal virus” e si “congratula con tutti coloro che hanno messo in atto azioni preventive in grado di evitare episodi di contagio nella Rsa di Marlia gestita dal Comune di Capannori“.

Al contempo il Pd chiede al sindaco di Capannori Luca Menesini, anche in qualità di componente della conferenza dei sindaci di “impegnarsi a progettare un’organizzazione della sanità pubblica che, avendo al centro l’Ospedale S. Luca, abbia come obbiettivi principali il potenziamento e la valorizzazione dei presidi sanitari territoriali; sostenere, agli enti interessati, della necessità di ripensare l’area dell’ex Campo di Marte sia per riqualificare il reparto delle malattie infettive sia per recuperare spazi dedicati a servizi socio sanitari e mantenere alto l’impegno affinché sul nostro territorio si rafforzi il ruolo dei centri socio sanitari di Marlia Capannori e San Leonardo rafforzando ed estendendo i servizi ad oggi presenti, dotandoli tutti della possibilità di erogare servizi specialistici e diagnostici, nonché della possibilità concreta di realizzare una fortissima integrazione sociosanitaria”.



“Il Pd di Capannori – si legge ancora in una nota – rivolge un sentito ringraziamento al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi per l’impegno continuo e costante e la qualità del lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria covid19 su tutto il territorio e si impegna affinché il tema della sanità pubblica continui ad avere un ruolo primario nei programmi di governo attuali e futuri della Regione Toscana, all’interno dei quali tutte le strutture sanitarie pubbliche, grandi e piccole, presenti sul territorio (Ospedali, distretti sanitari, Rsa) vengano salvaguardate e potenziate. Ritiene che in questo ambito debbano continuare a trovare spazio, in un’ottica di vera

sussidiarietà, sia le associazioni di volontariato socio-sanitario che le forme di privato sociale

funzionali a garantire un efficace sistema di erogazione dei servizi a tutti i cittadini”.