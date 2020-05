Incontri tra amici, l’appello di Menesini: “A distanza e con la mascherina”

Incontro fra amici? Se proprio non è possibile evitarlo almeno a distanza e con la mascherina.

È l’appello agli adolescenti del sindaco di Capannori e presidente della Provincia, Luca Menesini: “Alcune persone mi dicono – spiega – che state trovando il modo di vedervi fra amici, e lo capisco. Dopo due mesi chiusi in casa con i genitori, avete voglia di vedere gli amici. Gli amici sono importanti in generale; nell’età della crescita e della formazione poi – dovremmo saperlo – sono fondamentali. Dovrei dirvi di non farlo, ma lo trovo poco efficace. Vi chiedo una cosa assai più importante: tenete la distanza di un metro l’uno dall’altro e indossate la mascherina“.

“È una noia? – dice Menesini – Sì, ma si può stare insieme anche con mascherina e distanza e così facendo proteggete voi stessi e i vostri genitori. O i vostri nonni. Al tempo del coronavirus tocca anche a voi essere responsabili. Evitate i gruppi troppo numerosi: se state in 3-4 potete chiacchierare, ridere e scherzare stando a circa un metro l’uno dall’altro. In questo modo voi potete rilassarvi dopo questi due mesi molto duri e, allo stesso, potete tutelare la salute vostra e di tutti gli altri“.

“Credo – conclude – che la fiducia e il buonsenso siano gli strumenti corretti con cui affrontare la fase 2. Io ho fiducia nei giovani, ho fiducia in voi. So che possiamo contare su di voi, lo avete già dimostrato. Non mi interessa chi vedete, mi interessa che tenete i comportamenti corretti: quelli anti-contagio. Seguite le regole. Fatelo per voi, per i vostri genitori e per i nonni. Possiamo farlo. Forza”.