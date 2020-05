Contributo affitti, ancora una settimana per inviare la domanda

C’è ancora una settimana di tempo per partecipare al bando per ottenere un contributo straordinario per il pagamento dell’affitto. Lunedì prossimo (18 maggio) scadrà il tempo per presentare la richiesta al Comune di Capannori. Il bando è destinato alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa del coronavirus, in particolare ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell’emergenza. Il contributo corrisponde alle mensilità di aprile, maggio e giugno e sarà corrisposto mensilmente se permangono le condizioni di accesso. Sarà calcolato sulla base del 50 per cento del canone di affitto e comunque fino a un massimo di 300 euro. Sono 157 mila euro le risorse messe a disposizione dall’amministrazione Menesini per questa misura straordinaria, per la quale hanno già fatto domanda molti cittadini, di cui 58 mila euro provenienti direttamente della Regione Toscana.

Tra i requisiti per presentare la domanda c’è quello di avere un Ise non superiore a 28 mila 684,36 euro per l’anno 2019. Altro requisito è quello di avere una diminuzione del reddito del nucleo familiare di almeno il 30 per cento per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente, ad esempio un minor orario di lavoro e cassa integrazione, sia a redditi da lavoro autonomo con particolare riferimento alle categorie Ateco la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo, sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia. Altri requisiti sono la residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo, la titolarità di un regolare contratto di affitto e l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, situato a distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal comune. Il bando non è rivolto agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La graduatoria sarà formata assegnando la priorità al valore Ise più basso. La domanda compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, dovrà essere presentata entro il 18 maggio tramite pec all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it, per email a affittoemergenza@comune.capannori.lu.it o spedita tramite lettera raccomandata indirizzata a: Comune di Capannori, piazza Aldo Moro n. 1 con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione conseguente all’emergenza Covid19”. Il modello della domanda e il bando sono pubblicati sulla home page del sito istituzionale www.comune.capannori.lu.it nella sezione ‘Emergenza affitto casa’ dove è indicata anche la procedura per la compilazione. Possono anche essere richiesti per email all’indirizzo staff.sportellocasa@comune.capannori.lu.it. Per informazioni è possibile chiamare lo sportello Casa ai numeri 0583 428418 o 0583 428427.