Misure di sostegno e marketing territoriale, nasce il tavolo del turismo

Misure straordinarie per il sostegno e la messa a punto di strategie di marketing territoriale. E’ questo l’obiettivo del tavolo del turismo costituito nei giorni scorsi dall’amministrazione Menesini insieme alle associazioni di categoria per individuare un pacchetto di aiuti che vadano a rafforzare il supporto alle imprese per il rilancio di uno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza coronavirus.

Al tavolo del turismo hanno partecipato il sindaco Luca Menesini, l’assessore al turismo Lucia Micheli, la direttrice di Confesercenti Toscana nord Francesca Pierotti, il referente di Confcommercio Lucca Nicola D’Olivo e il presidente della sezione provinciale di Cia Toscana Nord Giampiero Tartagni, i rappresentanti di Coldiretti e delle associazioni delle guide turistiche e ambientali oltre a numerosi singoli operatori dei diversi comparti turistici del territorio.

“La pandemia ha generato risvolti economici senza precedenti per il turismo – spiega l’assessore Lucia Micheli -. Per questo siamo al fianco del settore, assieme al quale vogliamo delineare le azioni per il rilancio. Due sono i cardini su cui ci muoveremo. Da una parte sosterremo direttamente le attività mediante misure ad hoc che si aggiungeranno a quelle del Governo. Dall’altra individueremo una strategia di marketing territoriale mirata a mettere in risalto le caratteristiche del territorio – in modo sinergico e integrato con gli altri comuni dell’ambito turistico e con la Regione – venendo così incontro alla domanda dei turisti, che probabilmente verranno in larga parte dall’Italia. Sulla scelta delle destinazione, infatti, influirà il desiderio di trovare un ‘luogo non affollato’ dove fare passeggiate nei sentieri, godersi il paesaggio collinare e riposarsi. La vacanza sostenibile, quindi, sarà sempre più richiesta. Capannori, che da anni si caratterizza per essere un territorio improntato al turismo di questo tipo, si candida quindi a essere una meta ideale. Ringrazio le associazioni di categoria e gli operatori, che si sono dichiarati disponibili a lavorare con noi per definire queste azioni. Tutti assieme ripartiremo dal nostro territorio, dalla nostra comunità e dalle nostre imprese”.

Un altro degli argomenti al centro del tavolo sul turismo è stato quello della ripartenza. L’amministrazione Menesini chiederà alla Regione di definire un vademecum in cui vengano stabilite poche e chiare regole da seguire per la riapertura in sicurezza in modo che le attività possano prepararsi su temi come distanze, misure di prevenzione e sanificazione. Inoltre, tramite gli strumenti dell’ambito turistico l’amministrazione si rivolgerà ad Anci, Regione e Governo affinché sia sempre più alta l’attenzione al tema del turismo.