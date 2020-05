Domenica (17 maggio) dalle 15 alle 18, a Porcari chiuderà al traffico via Sbarra, a cui sarà garantito l’accesso ai soli residenti.

“L’iniziativa nasce come esperimento: in questa fase 2 siamo potuti rientrare in contatto con la natura che ci circonda e quindi vogliamo regalare ai porcaresi la possibilità di camminare in tranquillità lungo uno dei tratti più frequentati” afferma il vicesindaco e assessore all’ambiente Franco Fanucchi.

Un invito concreto arriva anche da Alessio Gigli, consigliere incarico allo sport: “Quel giro che da via Sbarra passa dalla Legge e gira in via Pollinelle compiendo un percorso di circa 6 chilometri è frequentato da atleti, famiglie e anziani. È per questo che abbiamo deciso di chiuderne un tratto al traffico. Nel pomeriggio di domenica lasceremo libero il transito ai soli residenti e a passo d’uomo. Da via Sbarra ci sono numerose alternative per proseguire il percorso e deviare, volendo, anche in Torretta”.

Il tratto chiuso al traffico sarà quello di via Sbarra dalla fine di via Fornace fino al confine con il Comune di Capannori: tale segmento, se percorso nel doppio senso, arriva ad essere di 5 chilometri, proprio come un giro delle mura di Lucca. Ad assicurare la sicurezza dei podisti e ciclisti ci sarà la Polizia municipale, che non solo controllerà l’accesso delle vetture dei soli residenti, ma anche che tutti i presenti siano muniti di adeguate mascherine.

Conclude Gigli: “È una prova che vogliamo fare per capire quale sarà la risposta del paese. Inizieremo con la fascia oraria dalle 15 alle 18 per rendere comunque accessibile negli altri orari il Cimitero presente in via Sbarra. Sarà indispensabile indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza proprio per trascorrere in tranquillità una domenica pomeriggio diversa. E poi chissà che in futuro questo tipo di decisione non coinvolga altre zone di Porcari”.