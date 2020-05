Capannori, quasi completati i lavori alla primaria e dell’asilo nido di Marlia

Sono in fase di ultimazione alcuni importanti lavori di manutenzione alla scuola primaria e all’asilo nido di Marlia.

Gli interventi riguardano il rifacimento di una porzione del tetto inclinato della primaria in corrispondenza dell’area a copertura piana e la sistemazione esterna dell’area di ingresso alla scuola primaria e di quella di accesso all’asilo nido per migliorare lo smaltimento delle acque meteroriche, con il rifacimento di tubazioni e la realizzazione di nuove tubazioni, di pozzetti di raccolta acque e di canalette.

Si sta inoltre procedendo al livellamento del terreno delle aree inghiaiate e alla stesura di nuovo ghiaino, alla ripulitura della pavimentazione in cotto della scuola primaria e al ripristino del marciapiede di collegamento alla zona della cucina. Sono inoltre ripresi, i lavori, sospesi a causa dell’emergenza sanitaria, per la sistemazione e l’impermeabilizzazione del tetto della palestra e di una parte della sede scolastica della scuola secondaria di primo grado di Camigliano.

“Non appena è stato possibile abbiamo ripreso i lavori programmati o già iniziati in alcune scuole del territorio per proseguire l’opera di manutenzione dei nostri istituti scolastici che per noi è di fondamentale importanza per garantire sedi scolastiche sicure, funzionali e decorose – spiega l’assessore all’edilizia scolastica Francesco Cecchetti – In programma ci sono anche anche altri importanti interventi che saranno eseguiti a partire dal mese di giugno”.

Sono infatti in fase di aggiudicazione i lavori per la realizzazione di interventi di ristrutturazione alle scuole primarie di Segromigno in Piano e di Guamo. Interventi che grazie ai fondi Miur, pari ad oltre 1 milione e 100 mila euro, andranno a mettere completamente a nuovo entrambi gli edifici scolastici. I lavori, che in parte saranno finanziati anche con risorse proprie dell’ente ed un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, prenderanno il via nel mese di giugno. Sia alla primaria di Segromigno in Piano, per un investimento di 700 mila euro, che alla primaria di Guamo per un investimento di un milione e 35mila euro, saranno realizzati interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.

Tra i lavori già in programma durante l’estate, c’è la ristrutturazione dei servizi igienici alla scuola secondaria di primo grado di Camigliano e alla scuola primaria di Lammari per un investimento complessivo del Comune di 120mila euro. In entrambi i casi sarà realizzato anche un servizio igienico per persone con disabilità.