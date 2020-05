Riaperture, Bartolomei (Lega): “Scandaloso il balletto sulle date”

“Questo balletto sulle date di riapertura è scandaloso”. A dirlo è il capogruppo della Lega a Capannori, Salvadore Bartolomei.

“Non è nemmeno accettabile – co,,enta – dividere la società in categorie. Tu puoi riaprire, tu no a seconda di cosa vendi. Pensate a definire le regole e a fare i protocolli, piuttosto. E poi consentite a chiunque sia in grado di rispettarle, di ricominciare. Far ripartire il commercio nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza legate al CoVid. Nient’altro. Con tempi certi e, soprattutto, in tempi utili”.