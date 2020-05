Capannori, partiti i lavori al cimitero di S. Colombano

Iniziati i lavori di straordinaria manutenzione al cimitero di San Colombano. L’ intervento di riqualificazione del camposanto interessa principalmente i muri perimetrali, che in alcuni punti non versano in buone condizioni, tramite la messa in sicurezza delle parti instabili. In programma, il riposizionamento di canali, scossaline e discendenti nuovi in tutte le zone che ne sono sprovviste per proteggere le opere murarie dai danni causati dall’acqua piovana. Prevista, inoltre, l’imbiancatura di tutte le zone oggetto di interventi e di tutte le parti che necessitano di manutenzione.

Nelle prossime settimane prenderanno il via lavori di manutenzione anche per i cimiteri di Pieve San Paolo, San Leonardo in Treponzio e Sant’Andrea di Compito. L’investimento complessivo dell’amministrazione comunale per queste opere ammonta a 120 mila euro.

“I luoghi dove si trovano i defunti sono preziosi per la comunità e per questo motivo è importante che i cimiteri mantengano il giusto decoro – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Stiamo quindi svolgendo un importante lavoro su queste strutture sia per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria che per la riqualificazione secondo un’attenta programmazione. Oltre al cimitero di San Colombano a breve saranno interessati da importanti lavori di riqualificazione altri tre cimiteri e sono in programma interventi per ulteriori otto camposanti. Nel frattempo stiamo eseguendo lavori di ordinaria manutenzione, tra cui il taglio dell’erba e il ripristino dei vialetti, in tutte le strutture cimiteriali”.

I lavori di ordinaria manutenzione e pulizia sono stati finora realizzati nei cimiteri di Capannori, Segromigno in Piano, Segromigno in Monte, Lammari, Marlia (vecchio) S. Martino in Colle e nei prossimi giorni interesseranno i cimiteri di Lunata e Marlia (nuovo) per poi proseguire in tutte le altre strutture cimiteriali.

Di seguito i lavori in programma ai cimiteri di Pieve San Paolo, San Leonardo in Treponzio e Sant’Andrea di Compito:

Cimitero di Pieve San Paolo: saranno ripuliti dalla vegetazione sia il muro posteriore che la copertura dei loculi vecchi con la sistemazione del tetto ed il riposizionamento delle scossaline, dei canali e dei discendenti. Si interverrà inoltre sulla parte del muro a nord della cappellina centrale interessato da problemi di umidità. Infine è prevista l’imbiancatura sia della cappellina che dei loculi.

Cimitero di San Leonardo in Treponzio: l’intervento di manutenzione prevede la sostituzione della copertura dei loculi e della cappellina attualmente in fibrocemento. La copertura attuale sarà rimossa e sostituita con una nuova realizzata in laterizio e impermeabilizzata. In programma anche l’imbiancatura delle parti intonacate delle facciate.

Cimitero di Sant’Andrea di Compito: i lavori riguarderanno la cappellina con interventi sia alle parti murarie che alla copertura e alla pavimentazione. In programma infatti il rifacimento totale della copertura sia per quanto riguarda la parte strutturale che il manto. Per quanto riguarda le pareti esterne sarà demolito tutto l’intonaco in parte mancante e in parte deteriorato e la muratura in pietra e mattoni potrebbe essere trattata e lasciata a vista seguendo le indicazioni della Sovrintendenza. Per quanto riguarda l’interno della struttura sarà rifatto l’intonaco delle pareti con la successiva imbiancatura e sarà restaurato il pavimento originario in cotto. La cappellina sarà anche dotata di infissi in ferro zincato e verniciato e vetri satinati. Infine è prevista la sostituzione del portone.