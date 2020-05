Morto l’ex assessore di Porcari Carlo Orlandi

Lutto a Porcari per la morte, nella notte, a 71 anni, dell’ex assessore Carlo Orlandi. Carlo ha perso la battaglia contro una terribile malattia che lo ha vinto nonostante l’assistenza della moglie Rita.

Così lo ricorda l’ex sindaco Luigi Rovai: “Collega di lavoro ed amico in tante battaglie di impegno civile in difesa dei diritti delle persone e degli ultimi. Assessore nel mio primo mandato di sindaco si è distinto in tante riforme importanti per il nostro paese fra cui la costituzione del corpo di protezione civile ed il conseguimento dell’autonomia scolastica delle nostre scuole”.

“Ci saranno altre occasioni per ricordare il suo lungo impegno a favore della nostra comunità, sempre svolto con cura e passione, compreso la sua partecipazione come attore ad alcuni film di Pieraccioni; ma oggi lo voglio ricordare principalmente per il suo coraggio e disprezzo del pericolo quando da solo, rischiando la vita, traversava la Bosnia Erzegovina per portare giocattoli ai bambini travolti da quella terribile guerra, ormai fortunatamente, dimenticata. Lo faceva spinto da una fede incrollabile nella Madonna di Medjugorie di cui era profondamente devoto e che, come sempre ripeteva, lo proteggeva in questi pericolosi viaggi e che ora potrà finalmente abbracciare. Buon viaggio caro”.