Due lauree in filosofia da 110 e lode in un giorno ad Altopascio

Due lauree a pieni voti nello stesso giorno, due brillanti studenti accomunati dalla passione per la filosofia, o, semplicemente, due amici che hanno reso orgoglioso un intero paese. Una giornata a suo modo storica quella vissuta ieri ad Altopascio, in cui due giovani cittadini, Valerio Tanteri e Marco Ridolfi, si sono laureati con la votazione di 110/110 con lode. Un sogno coronato direttamente dalla sedia di casa propria: a causa del coronavirus, infatti, la discussione della tesi di laurea e la proclamazione si sono svolte interamente per via telematica.

I due altopascesi si sono laureati a distanza di poche ore. In mattinata il 22enne Valerio Tanteri si è laureato in filosofia (triennale) con una tesi dal titolo Complessità dell’idea di progresso. Turgot e Rousseau a confronto. Nel pomeriggio è il turno del 24enne Marco Ridolfi, dottore in filosofia e forme del sapere (magistrale) con Platone e Castoriadis. Il dialogo oltre la contrapposizione. Entrambi sono stati valutati con 110 e lode.

Durante la giornata i problemi tecnici non sono mancati, ma alla fine i due dottori hanno potuto festeggiare il traguardo insieme ai familiari e agli amici, che hanno voluto trasmettere tutto il loro affetto attraverso una semplice telefonata, una videochiamata, o con una visita a sorpresa, restando a distanza e indossando la mascherina.

In un momento così difficile causato dalla pandemia, abbiamo riscoperto l’importanza dei piccoli gesti. Semplici azioni, ma che fanno bene al cuore. Questa mattina (19 maggio) uno dei due neolaureati in filosofia si è recato in una panetteria del paese ed è stato accolto in festa dai proprietari, ricevendo anche una bottiglia di vino in regalo: “È il minimo che possiamo fare per un giovane e meritevole ragazzo del nostro territorio”.

È forse questo il segnale più bello della fase 2, con Altopascio che riparte dai suoi giovani, il futuro del paese.