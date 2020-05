Caserma di Capannori, Zappia (Lega): “Sette anni di sole promesse per la ristrutturazione”

“Sette anni di promesse mai mantenute“. Così il consigliere della Lega Bruno Zappia denuncia la mancata ristrutturazione della caserma dei carabinieri di Capannori.

“Il primo lavoro che deve essere fatto quando riapriranno i cantieri e con priorità assoluta è la caserma dei carabinieri a Capannori in via dei colombini numero 9 – afferma Zappia -. A partire dai lavori di ristrutturazione dell’edificio, ma soprattutto dal rifacimento del tetto. Bisogna rimuovere dal tetto l’eternit in quanto è un materiale dannoso perché può provocare tumori. I primi ad essere esposti a questo rischio sono i carabinieri che svolgono il servizio e poi alcuni di essi ci abitano con famiglia e bambini. Sono 6 anni che questa amministrazione promette il rifacimento del tetto. Basta promesse i cittadini sono stufi di questa amministrazione incapace di dare risposte su temi importanti come questi”.