Capannori, interrogazione di Angelini (Pd) su orari e riaperture delle isole ecologiche

Un’interrogazione dal consigliere comunale del Pd di Capannori, Guido Angelini, sul tema delle isole ecologiche.

Nell’interrogazione il consigliere chiede “se è possibile rafforzare maggiormente il servizio nelle isole ecologiche di Lammari e Colle di Compito aumentando le linee telefoniche dedicate, l’orario di lavoro giornaliero ed il personale; quando si prevede di riaprire al pubblico con gli orari giornalieri, senza prenotazione telefonica, tutte e quattro le isole ecologiche dal comune di Capannori ed in particolare quella più centrale ed utilizzata di Salanetti due ovviamente, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge previste nell’ambito dell’emergenza sanitaria; se non si ritiene opportuno, per un periodo di tempo, estendere e mantenere aperto per l’intera giornata del sabato il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti in tutte e quattro le isole ecologiche del Comune di Capannori”.

L’interrogazione sarà discussa in un prossimo consiglio comunale.