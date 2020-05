Interpellanze inevase sull’ostello La Salana, Zappia ricorre al prefetto

Interpellanze inevase sull’ostello La Salana, il consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia, si rivolge al prefetto.

“Dopo aver aspettato inutilmente sette mesi e presentato due interpellanze sulla questione del bar La Salana in via del Popolo 182 – spiega – non avendo ricevuto risposte dal sindaco e dall’assessore mi rivolgerò direttamente al prefetto affinché possa intervenire direttamente in questa situazione che è diventata insostenibile.”.

“L’atteggiamento di questa amministrazione – dice Zappia – mi impedisce di svolgere il mio lavoro di pubblico amministratore in spregio ai diritti previsti costituzionalmente che mi dovrebbero essere garantiti e che invece sono disinvoltamente calpestati, cosa che al Comune di Capannori avviene abitualmente. Questo è un modus operandi della giunta comunale nell’ignorare in maniera abituale interpellanze presentate dall’opposizione”.

“Nello specifico – spiega – ho presentato sette mesi fa due interpellanze il 23 ottobre e il 3 dicembre scorsi per documenti e informazioni inerenti al bar La Salana. Il 20 di maggio in consiglio comunale mi è stata data una risposta per la stipula del contratto, fatta otto giorni dopo le mie due interpellanze cioè a dire 11 dicembre scorso con l’offerta economica di 131500 euro e durata 10 anni di contratto. Dovrò ripresentare la terza interpellanze per sapere la modalità di pagamento e le ricevute mensili dal 4 aprile 2018 fino ad oggi”.