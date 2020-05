Altopascio, riaprono su appuntamento gli uffici comunali

Da lunedì (26 maggio) riaprono al pubblico, su appuntamento, gli uffici del Comune di Altopascio. I dipendenti, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, hanno lavorato in presenza a turno o in smart-working, garantendo massima assistenza e presenza nei confronti dei cittadini e gestendo tutti i servizi essenziali. Da lunedì, gradualmente, sono pronti a tornare in ufficio, per accogliere e accompagnare i cittadini nel disbrigo delle varie pratiche direttamente di persona e non solo per telefono.

Per recarsi negli uffici comunali, però, è obbligatorio prendere prima appuntamento: in questo modo sarà possibile evitare la presenza di più persone nello stesso momento e assistere ognuno nel più completo rispetto delle misure e dei protocolli di sicurezza. “La risposta di tutti i dipendenti è stata immediata: si sono riorganizzati il lavoro per poterlo svolgere anche da casa senza far venire mai meno la loro presenza nei confronti del cittadino – commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio -. Sono stati garantiti tutti i servizi essenziali e i cittadini, le attività economiche o i professionisti che hanno avuto bisogno di parlare con gli uffici, hanno trovato il personale pronto a rispondere. Ora, invece, torniamo a fare tutto ciò direttamente in ufficio e a ricevere le persone direttamente in Comune, sempre su appuntamento. Ci sarà una turnazione tra i dipendenti, gli ambienti sono tutti sanificati, i cittadini troveranno le regole di comportamento all’ingresso, gel sanificante e tutto ciò che serve per accedere agli uffici: ma si torna a una nuova normalità e il Comune torna a essere il luogo aperto che è sempre stato”.

Gli uffici. L’ufficio anagrafe – servizi demografici è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Per accedere occorre prendere l’appuntamento a questo numero: 0583.216305. Riceve per carte d’identità, autentica di firma, morti/nascite, matrimoni, cittadinanze e per tutte le altre pratiche urgenti. Per quanto riguarda l’emissione dei certificati anagrafici di qualsiasi genere (nascita, stato di famiglia ecc.): scrivere pec a: comune.altopascio@postacert.toscana.it; oppure e mail a: anagrafe@comune.altopascio.lu.it.

L’ufficio sociale/educativo/scolastico/sportivo, segue sempre lo stesso orario dell’anagrafe, quindi dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Per prendere appuntamento occorre chiamare al numero 0583.216352-216907. È possibile chiamare questi numeri anche per avere informazioni sui servizi, su iscrizioni e sul nido comunale e per prendere appuntamento con le assistenti sociali.

L’Urp (contattabile tutti i giorni al numero 0583.216455) riapre al pubblico il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Anche in questo caso è obbligatorio prendere appuntamento: 0583.216455. Chiamando a questo stesso numero, è possibile prendere appuntamento anche per l’ufficio protocollo (aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30) e l’ufficio servizi cimiteriali (aperto al pubblico il mercoledì dalle 8,30 alle 12,30). I cittadini che abbiano bisogno di parlare con l’ufficio tributi, con l’ufficio ambiente e con l’ufficio urbanistica/edilizia privata passano sempre dall’Urp, chiamando il numero 0583.216455. La responsabile del settore urbanistica/edilizia privata/ambiente riceve il giovedì, per contattarla è possibile scrivere a s.cavazza@comune.altopascio.lu.it oppure passare dall’Urp. Sempre attivo, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, l’ufficio Suap, raggiungibile al telefono: 334.6821035. Pratiche, informazioni e comunicazioni possono essere espletate anche per email: n.paluzzi@comune.altopascio.lu.it; suap@comune.altopascio.lu.it.

È ovviamente sempre in servizio la polizia municipale di Altopascio: 0583.216338; poliziamunicipale@comune.altopascio.lu.it. Il sindaco, in attesa di riattivare i ricevimenti in presenza, continua con gli appuntamenti telefonici: ogni giovedì, dalle 9 alle 12.30, i cittadini possono chiamare questo numero: 339.3042139. Risponderà il sindaco e si potrà iniziare l’appuntamento telefonico.