Ceccarelli e Lionetti: “Estendere la rete idrica alle zone interessate dal raddoppio ferroviario”

Una mozione a firma dei consiglieri comunali di maggioranza Gaetano Ceccarelli e Laura Lionetti, per sollecitare l’amministrazione comunale ad adoperarsi per estendere la rete acquedottistica pubblica nella zona centrale del Comune, specificatamente nelle aree che saranno interessate dai lavori di raddoppio della ferrovia Firenze – Viareggio ed opere viarie connesse, il cui progetto definitivo è stato già redatto da Rfi e sul quale sono in corso gli approfondimenti tecnici di rito, propedeutici alla progettazione esecutiva.

Si tratta di zone ricomprese nelle frazioni di Pieve S. Paolo, S. Margherita, Tassignano e Paganico, il cui approvvigionamento di acqua potabile ad uso civile avviene attualmente mediante pozzi privati vista la ricchezza della falda freatica locale, diversi dei quali però sono ubicati all’interno delle fasce di rispetto della ferrovia più direttamente interessate dai lavori in progetto.

“Siamo a conoscenza – dicono i consiglieri comunali di maggioranza firmatari della mozione – che l’amministrazione comunale che ha sempre manifestato la dovuta sensibilità sul tema, ha già avviato interlocuzioni al riguardo sia con l’Autorità Idrica Toscana che con la società Acque e riteniamo importante soprattutto in questa fase di ripartenza delle attività economiche, rilanciare gli investimenti ad iniziare dalle opere pubbliche necessarie a migliorare la qualità della vita in generale delle nostre comunità”.

“Per questi motivi – proseguono Ceccarelli e Lionetti – giudichiamo utile ed opportuno coinvolgere il Consiglio comunale nella problematica, quale massimo organo rappresentativo della comunità capannorese, proprio allo scopo di dare più forza alla nostra richiesta nei confronti della citata autorità competente e del gestore del servizio idrico integrato, per giungere il più rapidamente possibile alla realizzazione delle opere acquedottistiche innanzi descritte”.