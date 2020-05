Riaperta la riserva del Sibolla, un residente: “Manca la vigilanza”

Riapre la riserva del Sibolla e ripartono le polemiche. A stigmatizzare il cattivo comportamento di alcuni è un cittadino, ambientalista e vicino al Wwf. L’associazione ha segnalato la situazione ai carabinieri forestali, alla polizia provinciale e a quella municipale, nonché al sindaco di Altopascio e alla Regione Toscana “affinché ognuno, per la parte di rispettiva competenza, prenda gli opportuni provvedimenti”.

“Nonostante la riserva ospiti la più grande garzaia della Toscana – dice – l‘area protetta è assolutamente priva di vigilanza. Bracconaggio nei mesi invernali, vandali, fotografi indisciplinati, motociclisti e assembramenti notturni con musica ad alto volume in questi giorni mettono a rischio la nidificazione di specie rare e minacciate come la spatola e il mignattaio che, in regione, si riproducono solo alla Sibolla”.