Prenotazioni, controlli e sanificazione: riapre la piscina di Capannori

La piscina comunale di Capannori riaprirà al pubblico lunedì 8 giugno dopo la realizzazione di lavori di manutenzione e la predisposizione delle misure anti Covid 19. L’impianto sportivo riaprirà quindi no stop fino alla fine dell’anno all’insegna della massima sicurezza. Le parole d’ordine sono controllo e sanificazione, assicurando comunque procedure snelle per l’ingresso.

Le nuove norme impongono il controllo della temperatura corporea all’ingresso, per questo davanti ai tornelli si troveranno delle termo camere automatiche che non consentiranno l’accesso in caso di febbre superiore ai 37,5 gradi. La sanificazione, ripetuta ogni due ore, dei locali, delle docce e delle superfici piane ed orizzontali sarà realizzata con un generatore di vapore aspirante associato ad un prodotto certificato per la disinfezione biodegradabile al 100%.

Per facilitare il contingentamento delle presenze contemporanee in acqua è stata realizzata un’apposita app con la quale sarà possibile fare le prenotazioni on-line, in modo da gestire le proprie attività in piscina dal pc o dal proprio telefono con verifica istantanea della disponibilità di posti. Sarà inoltre possibile pagare con bonifico e, a breve, anche in modalità on line. Tutte le attività riprenderanno dall’8 giugno, ad eccezione dei corsi riservati ai bambini che ripartiranno lunedì 15 giugno. Particolare attenzione sarà rivolta ai nuclei familiari che avranno intenzione di frequentare la piscina, a loro saranno infatti riservati spazi specifici ed una particolare tariffazione con una riduzione media del 30% rispetto ai biglietti giornalieri ordinari.

“Le numerose e precise norme di prevenzione messe a punto consentiranno la massima sicurezza per tutti coloro che frequenteranno la piscina comunale, che riaprirà all’insegna di alcune importanti novità – affermano l’assessore alle partecipate Ilaria Carmassi e l’assessore allo sport Lucia Micheli – L’impianto infatti sarà aperto no stop fino alla fine dell’anno, garantendo l’attività sportiva e il divertimento legato all’acqua a grandi e piccini durante tutta l’estate, che quest’anno sarà diversa dal solito. Per questo l’amministrazione comunale vuole essere vicina alle famiglie, riservando loro spazi specifici e prevedendo sconti sui biglietti giornalieri. Altra novità importante è la creazione di un’app che consentirà di prenotare on line l’ingresso in piscina per facilitare il rispetto del numero contingentato di presenze contemporanee in acqua previsto dalle norme anti Covid. Ringraziamo la Capannori Servizi e il presidente Pierangelo Paoli per l’importante lavoro svolto nel predisporre tutte le norme necessarie a garantire la sicurezza e quindi la tranquillità di tutti coloro che frequenteranno la piscina”.

Come sempre la struttura osserverà l’orario 7-22 dal lunedì al venerdì; il sabato sarà aperta dalle 8 alle 19,30 e la domenica dalle 8,30 alle 13.

Indicazioni specifiche, con tutorial e palinsesto delle attività saranno saranno rese disponibili sulla pagina Facebook della piscina e sulla app della stessa, scaricabile mandando una mail con la richiesta a piscina@comune.capannori.lu.it.