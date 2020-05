Un 2 giugno sui social anche ad Altopascio

Due giugno sui social ad Altopascio, con il Comune e lo storico corpo musicale Zei che quest’anno, non potendo tenere il tradizionale concerto per la Repubblica in piazza Ospitalieri a causa dell’emergenza Covid-19, ha deciso di spostare l’appuntamento sulla rete.

L’esibizione, registrata nel rispetto di tutte le misure precauzionali previste e trasmessa in differita così come concordato con la Prefettura, verrà pubblicata sui canali social del Comune di Altopascio (pagina Facebook del Comune e del Sindaco Sara D’Ambrosio) nel pomeriggio del 2 giugno.

La mattina, invece, il sindaco Sara D’Ambrosio si recherà, da sola, in piazza della Magione, alla lapide che si trova sul palazzo comunale, restaurata tre anni fa dall’amministrazione, che riporta i risultati elettorali altopascesi per il Referendum costituzionale tra Monarchia e Repubblica del 2 giugno 1946: qui il primo cittadino deporrà un mazzo di fiori, come omaggio alla Repubblica, nata grazie al sacrificio di molti. Una storia di unità, coesione, uguaglianza e libertà che rappresenta il patrimonio più prezioso di cui dispone l’Italia, oggi più che mai.