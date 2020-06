Imprese, negozi e società sportive: via alle richieste di agevolazioni per la Tari

A partire da oggi (1 giugno) e fino al 25 giugno le piccole e medie imprese, i negozi e gli enti non commerciali, come le società sportive, che per effetto dei decreti governativi legati all’emergenza Covid hanno dovuto sospendere la loro attività, potranno fare domanda per ottenere agevolazioni sul pagamento della bolletta dei rifiuti. Grazie ad un fondo di 250 mila euro istituito dall’amministrazione Menesini, la copertura dei costi fissi del servizio di gestione dei rifiuti per le utenze non domestiche sarà a carico del Comune. Sarà infatti applicato uno sconto, pari ai costi fissi, sotto forma di scomputo della rata di aprile, che è stata prorogata al 30 giugno.

La restante parte, pur anticipata dall’utenza non domestica con la scadenza della bolletta del 30 giugno, sarà rimborsata al momento del conguaglio per effetto del regime di tariffa puntuale. Ciò significa che, alla fine, le aziende non avranno pagato per il periodo di sospensione dell’attività. L’intervento è destinato alle realtà con ricavi fino a 2 milioni di euro. Per ottenere l’agevolazione sulla tariffa dei rifiuti bisogna presentare domanda ad Ascit tramite una modulistica che è disponibile sui siti web del Comune (www.comune.capannori.lu.it) e di Ascit (www.ascit.it). La documentazione andrà inviata per email all’indirizzo contributo.tari@ascit.it. Bisognerà autocertificare che l’attività è stata interamente sospesa per effetto dei decreti governativi, indicare i giorni di effettiva sospensione e di avere ricavi non superiori a 2 milioni di euro come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata.

Ascit prenderà in carico le domande pervenute e risponderà al mittente comunicando il minor importo da pagare a seguito della somma coperta dal Comune; minor importo anticipato dall’utenza non domestica che poi comunque sarà rimborsato con il conguaglio.

Per informazioni e domande sulla compilazione della modulistica: Ecosportello Ascit, telefono 800-146219.