Porcari, 2 giugno con un pensiero ai medici in prima linea per l’emergenza coronavirus

MARTEDÌ 2 GIUGNO Festa della Repubblica Stamattina con il presidente del consiglio comunale Francesca De Toffol e le consigliere Barbara Pisani e Chiara Favilla abbiamo reso gli onori alla bandiera. Articolo 1 "L'italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro....."Così inizia la nostra Costituzione.Oggi, in situazione normale, la nostra piazza sarebbe stata animata e piena di bambini e ragazzi ma quest'anno il Villaggio del Bambino non cé perché non è un anno come gli altri.Questo non ci deve però far dimenticare chi siamo e da dove veniamo e la nostra Costituzione ce lo ricorda ogni giorno.In un anno difficile vogliamo festeggiare la nostra Repubblica e io credo profondamente che la giornata di oggi vada dedicata a chi, onorando il primo articolo costituzionale, ha messo il suo Lavoro a tutela di tutti noi facendo una barriera che ci ha protetti e difesi.Medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e tutti coloro che con il loro impegno hanno combattuto la battaglia contro il Coronavirus. Alcuni di loro, purtroppo, hanno pagato il prezzo più alto proprio come i soldati che cadono in battaglia per difendere la propria Patria.Un pensiero particolare a tutti coloro che anche in questo momento continuano senza sosta il loro prezioso lavoro. È anche per loro e grazie al loro impegno che oggi possiamo ancora affermare con orgoglio Viva la Repubblica ! Viva L'Italia !