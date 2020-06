Fdi Capannori: “Aree verdi e parchi per gli incontri fra alunni, docenti e famiglie”

“Il comune di Capannori metta a disposizione parchi e aree verdi per far incontrare gli studenti e le loro famiglie”. È la richiesta che arriva da Fdi. “La pandemia da coronavirus ha investito tutto il territorio nazionale e tutti i cittadini hanno proporzionalmente risentito delle restrizioni dettate dai decreti. Soprattutto i più piccoli hanno visto stravolgere le loro abitudini trovandosi di punto in bianco a dover rinunciare alla loro quotidianità. Sveglia, campanella, chiacchiere con gli amici, merenda, ecc., sono stati loro malgrado cancellati e sostituiti da freddi schermi di computer”.

“I nostri bambini – si legge in una nota – sono stati costretti a tuffarsi in una realtà virtuale, dettata da aule on line, incontri on line, perdendo la bellezza dello stare insieme, del confrontarsi, dell’avere ogni minino contatto, in una Società già fin troppo tecnologia, urge trovare spazi e fare iniziative in sicurezza per ridare quella vita persa ai nostri piccoli. Oggi vorremmo che il Comune di Capannori aiutasse a dare una sorta di normalità ai nostri bambini, sempre nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza. Quindi Fratelli d’Italia Capannori chiede che Capannori faccia come Lucca ed altri comuni italiani e che si impegni a mettere a disposizione delle classi che vorranno incontrarsi le tante aree verdi ed i tanto parchi presenti sul territorio comunale affinché, almeno la fine di questo anno scolastico abbia una minima parvenza di normalità. costretti a tuffarsi in una realtà virtuale, dettata da aule on line, incontri on line, perdendo la bellezza dello stare insieme, del confrontarsi, dell’avere ogni minino contatto, in una società già fin troppo tecnologica, urge trovare spazi e fare iniziative in sicurezza per ridare quella vita persa ai nostri piccoli. Oggi vorremmo che il Comune di Capannori aiutasse a dare una sorta di normalità ai nostri bambini, sempre nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza. Quindi Fratelli d’Italia Capannori chiede che Capannori faccia come Lucca ed altri comuni italiani e che si impegni a mettere a disposizione delle classi che vorranno incontrarsi le tante aree verdi ed i tanto parchi presenti sul territorio comunale affinché, almeno la fine di questo anno scolastico abbia una minima parvenza di normalità”.