Ripensare agli spostamenti, video conferenze del comune di Capannori sulla mobilità ciclopedonale

Si intitola Ripensare gli spostamenti ed è la videoconferenza promossa dal comune di Capannori dedicata al tema della mobilità ciclopedonale ed elettrica nel post emergenza. L’incontro è in programma in diretta Youtube sul canale Comune di Capannori giovedì (11 giugno) alle ore 18,30 e si aprirà con i saluti dell’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro.

Seguiranno i contributi di Alberto Martinelli, urbanista, libero professionista che interverrà sul tema La mobilità ciclopedonale dopo il Decreto rilancio e Ugo Salvoni, operatore di mobilità elettrica che parlerà di Mobilità elettrica: attualità e prospettive future.

Seguiranno gli interventi di Maria Cristina Nanni, presidente di Legambiente Capannori e piana lucchese, Francesco Girardi, ingegnere ambientale e di Luca Fidia Pardini, dottorando in chimica. A moderare l’incontro sarà Francesco Sorbi, ingegnere energetico.

“Nel post emergenza la mobilità ciclopedonale è tornata più che mai al centro dell’attenzione, perchè dopo il periodo di lockdown che ci ha costretti a non uscire di casa per diverso tempo, abbiamo riscoperto e reimparato ad apprezzare una mobilità che consente più di altre di muoverci in sicurezza e stare a contatto con il territorio – spiega l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro – Da questo punto di vista il nostro territorio parte da una situazione positiva, visto che la nostra amministrazione ha realizzato negli ultimi anni molti chilometri di piste ciclo pedonali e sta lavorando alla valorizzazione e al potenziamento della rete esistente”.

“L’obiettivo di questo incontro – prosegue Del Chiaro – è, in particolare, quello di approfondire le nuove opportunità previste dal decreto rilancio, come quella di poter realizzare in modo più veloce con modifiche alla segnaletica stradale corsie dedicate al transito delle biciclette. Verrà inoltre affrontato il tema della mobilità elettrica, quale mobilità alternativa ai mezzi a combustione, molto meno inquinante e quindi più rispettosa dell’ambiente, il cui sviluppo potrebbe portare ad un sensibile miglioramento della qualità dell’aria”.