Montecarlo, conclusi i lavori all’acquedotto di via Forrone

È terminato nel mese di aprile, con il collegamento della nuova tubazione alla rete idrica, l’intervento di Acque Spa in via Forrone, nel comune di Montecarlo.

I lavori hanno portato alla sostituzione di 200 metri di condotta, con l’obiettivo di migliorare il servizio per un buon numero di utenze, eliminando il rischio di perdite su un tratto di acquedotto datato e per questo soggetto in passato a rotture piuttosto frequenti.

Nel dettaglio, l’intervento iniziato a febbraio ha riguardato la parte di via Forrone più vicina alla strada provinciale Mammianese. Un lavoro la cui importanza non si spiega tanto con l’importo economico (80mila euro), quanto con gli obiettivi raggiunti.

Grazie al risanamento di quel tratto di rete, si eviteranno ulteriori “interventi tampone” necessari in passato a riparare le rotture. La sensibile riduzione del delle perdite e il rifacimento di tutti gli allacci d’utenza garantiranno un evidente miglioramento del servizio, in termini di qualità e continuità, per i residenti della zona. Infine, non si tratta solo di un ammodernamento, ma anche di un potenziamento, dell’acquedotto: la nuova condotta è realizzata in ghisa sferoidale, materiale più resistente rispetto alle tubazioni di “vecchia generazione”.

Nelle prossime settimane, trascorso il tempo necessario per l’assestamento delle nuove condotte, verrà eseguita la riasfaltatura dei tratti di strada interessati dai lavori. L’intervento concluso in via Forrone si inserisce nel quadro delle attività programmate in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, sul territorio di Montecarlo, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto locale.