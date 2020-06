Martinelli (Fdi): “Una soluzione per il semaforo su via Domenico Chelini”

“È almeno dal 2015 che gli abitanti di Tassignano chiedono che il Comune trovi una soluzione per il semaforo sulla via Chelini”. A tornare sul tema è Roberto Martinelli di Fratelli d’Italia Capannori.

“Quello di ieri fra un’auto e una bici – dice Martinelli – non è stato il primo e non sarà di certo l’ultimo incidente che avviene in questo punto. Nonostante l’amministrazione, ormai quasi un anno fa, abbia promesso di installare un semaforo intelligente, nulla si è mosso in tal senso. Anzi, i guasti si susseguono e il rischio per chi deve attraversare persiste”.

“Si parla di sicurezza, si inventano piste ciclabili assurde e astruse, si discute di zone 30km/h – dice ancora l’esponente del partito della Meloni – ma non si capisce perché ancora il sindaco Menesini nonostante le sue doppie vesti, non abbia trovato il tempo di mettere mano a questo punto nevralgico della viabilità comunale e provinciale. Viene quasi il dubbio che il tanto vituperato asse ovest-est, che prevede proprio un sottopasso ciclopedonale in quel punto, possa essere la facile ed economica soluzione al problema. Nel frattempo si vivacchia, tra guasti, aggiustature posticce e il continuo rischio vissuto quotidianamente dai capannoresi“.