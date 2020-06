Scannerini (FI): “Assurdo l’appuntamento per i servizi Urp”

“Che il covid-19 abbia cambiato le nostre abitudini di vita è oramai cosa nota. Siamo consapevoli dell’importanza del rispetto delle regole di igiene e comprendiamo la necessità di adattare, a questo proposito, anche i servizi pubblici. Ma quanto successo in questo caso, ci sembra eccessivo. La necessità di appuntamento dilata i tempi per usufruire dei servizi dell’Urp. Ma dover aspettare un mese per una carta d’identità e decisamente troppo”. Lo dice Matteo Scannerini capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale.

“Questo è quanto è accaduto ad un cittadino recatosi in comune subito dopo il ponte del 2 giugno. Alla richiesta di un rinnovo di carta d’identità – aggiunge – gli è stato dato un appuntamento per il 30 del medesimo mese. Ora si capisce che, a seconda della pratica da svolgere, il lavoro richiede tempo e, onde evitare assembramenti nella sala centrale dell’edificio comunale, l’appuntamento si rivela necessario. Ma per pratiche veloci come il rilascio di un duplicato della carta d’identità, si potrebbe predisporre una corsia a parte. Tutto ciò semplificherebbe il lavoro dei dipendenti e razionalizzerebbe il servizio. A tal proposito presenteremo un interpellanza su questo problema, sollecitando l’amministrazione ad attuare misure in tal senso”.