Capannori, Filippi (FdI): “Via Romana pericolosa, Comune rimedi”

“Dopo il lungo periodo di lockdown, alcuni amici sono venuti a Capannori per salutarmi e appena scesi dalla macchina hanno evidenziato come il Comune non abbia ancora sistemato la strada per arrivare nel centro abitato“.

Così Mario Filippi del direttivo FdI di Capannori riferendosi alla via Romana, in particolare il tratto che va dalla rotonda di Antraccoli fino alla chiesa di Capannori.

“E’ indubbio che la nostra città non mostri un bel biglietto da visita – commneta Filippi – dovrebbe preoccuparsene l’amministrazione comunale, considerando anche che il tratto della strada citato non è più presentabile ed è anche al limite della sicurezza, con la carreggiata ampiamente ridotta dalla pista ciclabile e con una segnaletica pressoché inesistente”.

“Non si distinguono inoltre le strisce fatte ultimamente da quelle precedenti che delimitano l’ampiezza della strada o la mezzeria della stessa – conclude – in questo periodo, la strada è frequentemente transitata da moto, da scooter e anche da parecchi ciclisti amatoriali e risulta un’impresa riuscire ad evitare buche o avvallamenti presenti. Chiedo all’amministrazione comunale di intervenire subito, prima che sia troppo tardi”.