Bonus alle attività, La Dogana rinuncia agli aiuti

Bonus destinati alle attività del Comune di Altopascio colpite dall’emergenza sanitaria, La Dogana dice no.

Dopo che l’amministrazione ha comunicato il via del bando che permetterà a ristoratori e commercianti di ottenere agevolazioni e benefici dopo le gravi perdite del lockdown, il team del celebre locale ha infatti comunicato che rinuncerà agli aiuti sperando che questi vengano destinati a chi ne ha più bisogno.

Un gesto esemplare, quello che arriva dallo staff del locale, arrivato anche grazie alla forte vicinanza e fedeltà dei clienti che anche nel periodo del lockdown non hanno mai rinunciato alle ‘leccornie’ del locale.

“Sicuramente un aiuto per chi non ha potuto lavorare nel periodo del lockdown – scrive lo staff de La Dogana – ma noi abbiamo deciso di rinunciare. Non ci hanno mai lasciati soli, grazie ai nostri clienti La Dogana, anche se con meno servizi, non ha mai interrotto completamente la sua attività: prima con i taglieri da asporto e poi con i pranzi da asporto e salumeria“.

“Grazie a tutti voi e alla fiducia che ci avete sempre dato – scrive lo staff – abbiamo potuto far rientrare tutti i nostri ragazzi dalla cassa integrazione. Per questo, abbiamo deciso di rinunciare a tutti quelli che sono i benefici che ci spetterebbero sperando che possano essere utili per quelle attività che hanno avuto momenti più difficili o che magari non hanno potuto lavorare per impossibilità di gestione o quant’altro”.

“Crediamo di aver fatto la cosa giusta, anzi ne siamo sicuri – conclude La Dogana – Speriamo che tutto possa ricominciare per il meglio al più presto. La Dogana con voi è più forte, è un passo verso il futuro. A breve anche una news che vi lascerà senza parole”.