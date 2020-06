Martinelli (Fdi): “Tagliare l’erba alta lungo via Circonvallazione”

Tagliare l’erba alta lungo la strada a San Ginese, è la richiesta di Roberto Martinelli, di Fratelli d’Italia di Capannori.

“Facendo fede al proprio ashtag #alvostrofianco, Fratelli d’Italia di Capannori continua a prendersi carico delle problematiche dei cittadini capannoresi. Un esempio – afferma – è la via Circonvallazione di San Ginese, una delle più usate dagli abitanti della zona per fare belle passeggiate o pedalate. Purtroppo però, come alcuni cittadini hanno fatto notare, fornendo anche foto esplicative della situazione, ultimamente ciò risulta essere arduo e pericoloso a causa della mancata falciatura dei cigli da parte degli operatori comunali. La crescita di erba e piante a bordo strada fa sì infatti che pedoni e ciclisti debbano continuamente spostarsi rischiando di impattare con le auto o i ciclomotori che transitano. È di pochi giorni fa un post del sindaco che durante un’uscita di footing ricordava le bellezze del territorio capannorese: tutto vero, ma i percorsi sia collinari che lungo le strade devono essere resi più sicuri. Ci siamo già attivati informando il cantoniere di paese e terremo informati i nostri concittadini su tempi e modi di intervento”.