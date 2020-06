Piana del Cibo, a Capannori il questionario si compila in piazza

Domani mattina (24 giugno) e venerdì in piazza Aldo Moro a Capannori sarà possibile compilare il questionario Emergenza Covid-19 e stili di vita promosso da La Piana del Cibo, progetto di gestione coordinata e partecipata delle politiche del cibo tra i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica.

In un’apposita postazione durante il mercato contadino di filiera corta e il mercato settimanale, i cittadini avranno la possibilità di contribuire a far capire come l’emergenza sanitaria abbia cambiato le abitudini delle persone nei vari ambiti di vita.

L’indagine ha il compito di valutare, attraverso alcuni indicatori classici come il consumo di alcuni alimenti, l’attività fisica, il fumo, ed altri innovativi indicatori, tra cui le pratiche di acquisto, come sono cambiati le abitudini e i comportamenti delle persone durante le disposizioni restrittive imposte alla popolazione a causa dell’emergenza sanitaria.

Il questionario si può compilare anche sul sito www.pianadelcibo.it.