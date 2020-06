Riparte con Gioia Maestro il salotto letterario di Villa Le Sughere

Dopo un lungo periodo di interruzione, dovuto all’epidemia Covid 19, riprendono, da questo venerdì (26 giugno) dalle 21, le serate al Salotto artistico letterario di villa Le Sughere, in località Conti 15 a Marginone di Altopascio, con la presentazione del libro giallo di Gioia Maestro, dal titolo Dall’altra parte del lago (Editore: Carte Scoperte, collana: Il mio tempo).

L’appuntamento che prevede la conversazione con l’autrice, sarà preceduto da una recensione dello scrittore altopascese Franco Donatini ed interveranno il poeta Marcello Lazzeri e la ricercatrice Ilaria Centoni.

La storia di questo romanzo si svolge a Stresa sul lago Maggiore ai giorni nostri, ma trae le sue origini da un tragico incidente accaduto molti anni prima e troppo velocemente “archiviato”. Da una parte c’è Gemma, una giovane donna che arriva dalla Terra del Fuoco decisa a sapere chi ancora rimane della famiglia di sua madre. Dall’altra c’è Errico, un ragazzo sedicenne che sta attraversando un periodo di confusione perché si sente chiamato a far luce sul mistero che circonda la scomparsa dello zio. Edgar Kranz, un illustre psichiatra che per motivi diversi è legato sia a Gemma che a Errico, si troverà a svolgere l’insolito ruolo di detective per aiutare i due giovani a sciogliere i nodi del loro malessere ricomponendo il puzzle del passato.

Per raggiungere Villa Le Sughere una volta giunti ad Altopascio, alla rotonda prendere via Mammianese Sud, superato il ponte della ferrovia, si trova il borgo di Marginone, continuare sulla via in salita per Montecarlo, dopo circa seicento metri sulla sinistra troverete Villa Le Sughere.