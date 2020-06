Zappia (Lega): “Via del Popolo a Capannori in condizioni disastrose”

“Via del Popolo a Capannori in condizioni disastrose”. La pensa così Bruno Zappia, consigliere della Lega a Capannori.

“Ancora una volta alcuni cittadini – dice – mi segnalano che in via del Popolo la strada che porta alla rotatoria che va poi al Comune o viceversa verso la via Romana presenta marciapiedi dissestati e coperti d’erba chissà da quanto tempo. Un bel biglietto da visita”.

“Avevo segnalato il 18 agosto 2019 – prosegue – l’incuria di questo tratto di strada e non solo di questo. I marciapiedi sono rotti e dissestati e diventa pericoloso camminare perché si rischia di cadere e farsi male. I pedoni per non rischiare di cadere camminano in mezzo alla strada con il pericolo di essere investiti dai veicoli che transitano. A distanza di un anno ancora la manutenzione delle strade e dei marciapiedi con l’erba che li copre, cosa che a Capannori avviene abitualmente. I lavori del taglio dell’erba vengono eseguiti solo dopo vari interventi da me segnalati. L’amministrazione non ha nessuna e dico nessuna iniziativa. Siamo forse un Comune indebitato per non pulire o tagliare l’erba?”.

“Sono bravi a prendere i fondi per le piste ciclabili – conclude – per quello che servono e per come sono costruite. Sono sotto gli occhi di tutti, lasciano veramente a desiderare. Questi invece sono lavori che si possono realizzare con pochi soldi, sarebbe bello avere una Capannori pulita ma soprattutto sicura. Un bel biglietto da visita”.