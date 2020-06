Capannori, scatta l’orario estivo per gli sportelli al cittadino

Da mercoledì (1 luglio) entra in vigore l’orario estivo per gli sportelli al cittadino del Comune che si protrarrà fino al 30 settembre.

L’Urp di piazza Aldo Moro sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30. Lo sportello al cittadino Nord di Marlia sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30. Lo sportello al cittadino Sud di S.Leonardo in Treponzio sarà inoltre aperto al pubblico il martedì e il venerdì’ dalle 9 alle 13 e il martedì anche dalle 14,30 alle 16,30.

I cittadini per accedere ai servizi forniti dagli Sportelli devono prendere un appuntamento telefonico. Per L’Urp (compreso lo ‘Sportello Comune Amico’) i numeri da chiamare sono 0583/428760 e 0583/428370, mentre per gli sportelli Nord e Sud il numero da contattare è 0583/428752.